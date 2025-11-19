Італія

Керівник футбольних операцій туринського клубу заспокоїв уболівальників "старої синьйори" щодо майбутнього талановитого турка.

Керівник футбольних операцій Ювентуса Джорджо К'єлліні підтвердив, що клуб активно працює над новою угодою для Кенана Їлдиза.

20-річний турецький нападник привернув увагу європейських грандів, включно з Барселоною, Реалом, Арсеналом та Челсі, але туринці налаштовані зберегти гравця.

"Ми працюємо над новим контрактом для Кенана Їлдиза, тож зберігайте спокій. Намір усіх сторін однаковий — ми плануємо продовжувати разом", — цитує слова К'єлліні журналіст Фабріціо Романо.

Ювентус розраховує якнайшвидше узгодити умови нової угоди, адже Їлдиз залишається одним із найперспективніших футболістів у команді. Утім, раніше з'являлася інформація, що переговори щодо оновлення контракту, який спливає влітку 2029 року, зайшли у глухий кут.

У поточному сезоні Кенан Їлдиз провів за Ювентус 14 матчів, забив 3 голи та віддав 4 асисти.