Керівник футбольних операцій туринського клубу заспокоїв уболівальників "старої синьйори" щодо майбутнього талановитого турка.
Джорджо К'єлліні, Getty Images
19 листопада 2025, 19:59
Керівник футбольних операцій Ювентуса Джорджо К'єлліні підтвердив, що клуб активно працює над новою угодою для Кенана Їлдиза.
20-річний турецький нападник привернув увагу європейських грандів, включно з Барселоною, Реалом, Арсеналом та Челсі, але туринці налаштовані зберегти гравця.
"Ми працюємо над новим контрактом для Кенана Їлдиза, тож зберігайте спокій. Намір усіх сторін однаковий — ми плануємо продовжувати разом", — цитує слова К'єлліні журналіст Фабріціо Романо.
Ювентус розраховує якнайшвидше узгодити умови нової угоди, адже Їлдиз залишається одним із найперспективніших футболістів у команді. Утім, раніше з'являлася інформація, що переговори щодо оновлення контракту, який спливає влітку 2029 року, зайшли у глухий кут.
У поточному сезоні Кенан Їлдиз провів за Ювентус 14 матчів, забив 3 голи та віддав 4 асисти.