Італія

Юний вінгер Ювентуса може змінити клуб — на нього претендують одразу три гранди.

Атакуючий півзахисник Ювентуса Кенан Їлдиз привернув увагу кількох топових європейських клубів.

За інформацією La Gazzetta dello Sport, інтерес до 20-річного турецького футболіста проявляють Челсі, Арсенал та Барселона.

У літнє трансферне вікно туринці вже відхилили пропозицію Челсі на суму 67 мільйонів євро, вирішивши зберегти талант у складі команди.

Водночас сам Їлдиз, а точніше його батько, очікує на новий контракт із підвищенням зарплати. Наразі він отримує 1,7 млн євро на рік, але прагне збільшення окладу до 6 млн євро, щоб заробляти на рівні свого партнера Джонатана Девіда.

У поточному сезоні Серії А Їлдиз провів 6 матчів, у яких відзначився 1 голом і 3 асистами.