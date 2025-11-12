Італія

Туринський клуб та оточення гравця не можуть дійти згоди щодо зарплати, європейські гранди вже почали стежити за ситуацією.

Майбутнє Кенана Їлдіза в Ювентусі раптово опинилося під питанням.

Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, переговори між клубом та 20-річним турецьким талантом щодо нового контракту до 2030 року зайшли в глухий кут.

Останній раунд переговорів між керівництвом Юве в особі Демієна Комоллі та агентами гравця завершився безрезультатно. Сторони вирішили зупинити діалог. Проблема полягає у фінансових розбіжностях.

Їлдіз, який наразі є 19-м гравцем у зарплатній відомості клубу (1,7 млн євро плюс бонуси), очікував на підвищення, яке б відповідало його новому статусу лідера команди. Йдеться не про 12 мільйонів Душана Влаховіча, але про суму, близьку до зарплати Джонатана Девіда (6 млн).

Наразі різниця між пропозицією клубу та запитом гравця становить близько одного мільйона євро на рік. Ця пауза змусила європейські топклуби активізуватися. Челсі, який влітку пропонував 67 мільйонів євро, готовий кинути виклик Реалу та Арсеналу наступного літа.

Ювентус зберігає спокій, оскільки чинний контракт гравця розрахований до 2029 року. Проте видання зазначає, що ситуацію може розблокувати лише особисте втручання Джона Елканна, який є великим шанувальником таланту Їлдіза і розуміє його важливість для клубу як на полі, так і з точки зору іміджу.

Незважаючи на контрактні суперечки, Їлдіз залишається відданим команді, стиснувши зуби, незважаючи на запалення коліна, що дуже цінує як керівництво, так і новий тренер Лучано Спаллетті.