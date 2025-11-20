Італія

Півзахисник россонері пропустив майже місяць через пошкодження литкового м’яза, але заряджений на ключову битву за Скудетто.

Адрієн Рабьо готується повернутися до складу команди після травми до недільного принципового дербі проти Інтера.

Французький футболіст пропустив майже місяць через надрив камбалоподібного м’яза на лівій гомілці, отриманий під час виступів за збірну.

30-річний екс-гравець Ювентуса вже провів повноцінне тренування з командою і висловив величезне бажання якнайшвидше повернутися на поле.

Його відсутність відчутно позначилася на Мілані, який за цей період здобув лише дві перемоги та три нічиї у Серії А.

В інтерв'ю для DAZN Рабьо розповів про своє відновлення та очікування:

"Я почуваюся чудово, як фізично, так і ментально. Мені шкода, що я не міг допомогти команді протягом цього періоду... Це захоплюючий матч. Я ніколи не бачив його на стадіоні, але не можу дочекатися, щоб бути там, тому що мені дуже подобаються такі ігри"- заявив півзахисник.

Француз настільки заряджений, що навіть озвучив свій ідеальний сценарій на недільну зустріч:

"Було б чудово виграти на останній хвилині завдяки моєму голу" — наголосив Адрієн.

Повернення Рабьо має відновити баланс, технічну майстерність та стабільність у півзахисті Мілана у ключовий момент сезону, коли обидві команди борються за перше місце у чемпіонаті Італії.