Італія

Россонері розглядають можливість підписання легендарного бразильця.

Італійський Мілан вивчає варіант гучного повернення свого колишнього захисника Тьяго Сілви.

За інформацією La Repubblica, італійський гранд шукає досвідченого гравця центру оборони для підсилення складу під час зимового трансферного вікна, 41-річний ветеран розглядається як ідеальний кандидат.

Наразі Сілва виступає на батьківщині за Флуміненсe до якого приєднався влітку 2024 року. Попри поважний футбольний вік, захисник демонструє високий рівень гри, як повідомляється, ще не готовий завершувати кар'єру.

Джерела стверджують, що можливість повернення до європейського футболу може зацікавити гравця. Якщо трансфер відбудеться, Тьяго Сілва знову гратиме в одній команді з лідером атак Мілана Крістіаном Пулішичем. Футболісти добре знайомі за спільними виступами у лондонському Челсі, де вони разом здобули перемогу в Лізі чемпіонів.

Повернення Сілви на Сан-Сіро через 13 років після його відходу може додати необхідного лідерства та стабільності захисній ланці команди. Очікується, що Мілан спробує здійснити цей перехід у січні.