Португалець розповів, як змінився його підхід до гри під керівництвом наставника.

Вінгер Мілана Рафаель Леау поділився думками про роботу з головним тренером команди Массіміліано Аллегрі, наголосивши, що саме наставник допоміг йому переосмислити власну роль на полі.

"Він не просить мене багато про що, просто каже: будь вільний. Найголовніше — це зосередженість і правильний настрій. Аллегрі знає, що я можу робити з м'ячем і без нього.

Він як батько, який просить сина завжди грати краще. Почуваюся впевнено, бо знаю, що тренер розраховує на мене. Аллегрі змінив мій менталітет, поставивши мене ближче до воріт", — сказав Леау в коментарі MilanNews.

