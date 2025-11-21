Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Досвідчений форвард не грав за збірну з 2023 року.

Нападник Вест Гема Каллум Вілсон наполягає на тому, що він може пробитися до складу збірної Англії, незважаючи на те, що він не грав за "трьох левів" з 2023 року.

У 33 роки багато хто міг би подумати, що його міжнародна кар'єра закінчена. Але Вілсон ніколи не мирився з цим і зберіг ту саму впевненість у собі, яка привела його на мундіаль у Катарі в 2022 році, незважаючи на поширений тоді скептицизм.

"У мене 100 цілей, і всі вони записані. Особисті цілі, яких я хочу досягти, враховуючи те, що сталося за останні кілька років. Незабаром чемпіонат світу. Я все ще віритиму до останнього моменту, що якщо у мене буде серія вдалих матчів, я зможу показати себе з кращого боку та протрапити туди.

Востаннє, коли ми їздили на чемпіонат світу, я писав те саме. Усі казали: "О, чим ти займаєшся на зимових канікулах, коли наближається чемпіонат світу?". У щоденнику було написано, що я поїду на чемпіонат світу. Багато хто вважав, що я помиляюся. У цьому й проблема. Коли ти справді так сильно віриш у себе, люди вважають тебе божевільним. Але є люди, які були зі мною протягом усієї моєї кар'єри, які бачили, як я щось говорив, і я це робив. І щоразу, коли мене списували з рахунків, я повертався.

Десять забитих голів до 100 в АПЛ? За останні кілька років у мене були травми, а потім Ісак набрав відмінну форму, і, по суті, я опинився на другому місці після нього. Я не зовсім так уявляв свої останні роки в Прем'єр-лізі. Я боєць. Я не хотів просто здатися і сказати: "Добре, мені легко поїхати і грати в іншій країні, заробляючи багато грошей і таке інше. Це не моя мотивація", — наводить слова Вілсона Goal.com.

У нинішньому сезоні Вілсон провів лише дев'ять матчів, у яких забив два м'ячі, відігравши на полі 372 хвилини.