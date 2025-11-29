Італія

Головний тренер Мілана підтвердив, що лідер атак россонері має м'язові проблеми.

Ключовий гравець Мілана Крістіан Пулішич ризикує не вийти на поле у майбутньому матчі проти Лаціо. Про це повідомив наставник міланського клубу Массіміліано Аллегрі під час передматчевої пресконференції.

За словами тренера, вінгер відчув м'язовий дискомфорт під час тренувальної сесії посеред тижня. Хоча травма не виглядає серйозною, тренерський штаб вирішив обрати обережний підхід, щоб уникнути погіршення ситуації в розпал сезону.

"Малоймовірно, що Пулішич буде доступний для гри. Ми оцінимо його стан ще раз, але я не хочу ризикувати ним зараз, щоб не втратити його на довший термін", — зазначив Аллегрі.

Це серйозна втрата для Мілана, адже Пулішич демонструє чудову форму в поточному сезоні, будучи одним із найпродуктивніших гравців команди в атаці.

Очікується, що його місце в стартовому складі може зайняти Крістофер Нкунку або Рубен Лофтус-Чік, залежно від тактичної схеми, яку обере Аллегрі на гру проти римлян.