Італія

Але клуб потребує дозволу від Федерації на трансфер.

Італійський нападник Лоренцо Інсіньї влітку цього року залишив канадський Торонто й нині перебуває в статусі вільного агента.

Відомо, що 34-річний виконавець мріє про повернення до Європи, проте інтерес до нього був лише від максимально обмеженого кола клубів.

Власне, лише добрі стосунки з Мауріціо Саррі й підтримували сподівання футболіста на трансфер до римського Лаціо.

Проте є нюанс — стало відомо, що Інсіньє погодився на контракт з "орлами" до 2027 року із зарплатнею в 1,2 млн євро за сезон, проте наразі Лаціо не може здійснювати трансфери.

Клуб нині намагається вмовити місцеву Федерацію футболу зменшити власне покарання.

За пів року в МЛС до цього Лоренцо забив один гол та віддав три асисти в 12 матчах.