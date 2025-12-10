Ліга чемпіонів

Керманич Барселони прокоментував перемогу над Айнтрахтом.

Каталонська Барселона напередодні обіграла франкфуртський Айнтрахт у домашньому матчі шостого туру Ліги чемпіонів УЄФА.

Барселона — Айнтрахт Ф 2:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "блаугранас" Ганс-Дітер Флік прокоментував виступ власної команди.

"Я задоволений результатом, адже ми здобули три дуже важливі очки. Ми здійснили камбек за ходом гри, але що ще важливіше, ми контролювали цей матч загалом. Це було нелегко, бо це був дуже складний матч.

Вони дуже глибоко захищались і не залишали багато простору, але ми все одно змогли створити багато моментів і знайти можливості для голів.

Мене не здивувала гра суперників, бо в Лізі чемпіонів усе інакше. Учора я сказав команді: будь ласка, забудьте все, що було в попередньому матчі, бо це була гра не проти Айнтрахта.

Айнтрахт — дуже динамічна та швидка команда. Це було видно з їхнього першого голу. Я думаю, що ми контролювали гру, але в першому таймі ми не були в правильній позиції, тому ми внесли деякі корективи.

Також було важливо, щоб Маркус Рашфорд був на полі, оскільки він допомагав нам грати по всій ширині поля та використовувати фланги, що було вирішальним сьогодні, щоб прорвати їхню лінію оборони та вивести команду вперед. Нам потрібно було два стандартних положення, щоб відігратись, але це нормально. Це частина гри.

Ми хочемо здобути ще шість очок — це наша мета. Є п'ять команд із десятьма очками, що дуже важливо. Відтепер різниця голів буде важливою з точки зору кваліфікації.

Я був дуже задоволений тим, що сталось у другому таймі, бо я пояснив команді два конкретні моменти: як ми хочемо грати та де є простори, які нам потрібно перекрити, і вони точно втілили в життя мої поради. Це завжди наш підхід до команди: вони знають, що мають робити, і вони це роблять. Сьогодні цей підхід спрацював, і я дуже радий.

Вітаю також команду, це фантастичне досягнення. Я дякую гравцям та аналітикам за їхню чудову роботу. І, звичайно, Жуль Кунде з його мисленням дуже важливий для нас.

Ямал? Наступного разу він буде на лаві запасних. Я не хвилююсь із цього приводу. Це нормально. Він отримав жовту картку, і залишалось близько п'яти хвилин, тому нам довелось зробити заміну, і ось чому. Я повністю розумію його почуття, бо всі хочуть залишатись на полі. Він також вважає, що може грати 90 або 100 хвилин. Він молодий, і це нормально.

Я думаю, що це також хороша позиція для нього. Для мене — немає проблем. Я чудово розумію, бо я теж був гравцем. Можливо, я не зробив того, що зробив Ламін, але він ще один елітний гравець, тому я повністю це приймаю. Без проблем", — заявив німецький фахівець.

У наступному турі каталонська Барселона гостюватиме в празької Славії.