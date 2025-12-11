Ліга чемпіонів

Головний тренер парижан вважає результат несправедливим, нарікаючи на аномальну гру голкіпера суперників,

Головний тренер Парі Сен-Жермен Луїс Енріке не приховував свого роздратування після завершення матчу Ліги чемпіонів проти Атлетіка з Більбао, який завершився сухою нічиєю (0:0).

Попри тотальну ігрову перевагу чемпіонів Франції, їм так і не вдалося забити переможний м'яч. Головним героєм вечора став воротар басків Унаї Сімон. Голкіпер збірної Іспанії здійснив серію неймовірних сейвів, що дозволило йому отримати нагороду найкращого гравця матчу.

"Це справді прикро. Коли воротар суперника стає найкращим гравцем матчу, це означає, що щось пішло не так, навіть якщо ми домінували. Ми створили стільки моментів, що мали б вигравати з комфортним рахунком», — емоційно прокоментував гру Енріке.

Іспанський фахівець переконаний, що ПСЖ повністю заслужив на перемогу, але індивідуальна майстерність Сімона позбавила його команду законних трьох очок.