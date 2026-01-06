Форвард прокоментував стан українця після матчу з Лечче.
Еван Фергюсон та Артем Довбик, getty images
06 січня 2026, 23:32
Ірландський нападник Роми Еван Фергюсон після перемоги своєї команди над Лечче з рахунком 2:0 поділився думками про свого українського партнера по команді Артема Довбика.
У матчі 19-го туру Серії А обидва центрфорварди Роми відзначилися голами, але Довбик також отримав травму.
Після гри журналісти DAZN запитали Фергюсона про серйозність пошкодження та стосунки з колегою:
"Травма? Подивимося результати на вихідних. У нас хороші стосунки попри те, що ми граємо на одній позиції: ми дуже допомагаємо один одному, спілкуємося і даємо один одному поради", – зазначив Фергюсон.
На питання про власні голи та перерву у забиванні Фергюсон відповів:
"Я радий виїзній перемозі, найголовніше – це три очки. Тепер ми перезавантажуємося і готуємося до наступного матчу".
Нагадаємо, Гасперіні проігнорував пресконференцію після перемоги.