Італія

Все залежить від трансферу італійського нападника до Бенфіки.

Як повідомляє авторитетний італійський інсайдер Джанлука Ді Марціо, Наполі серйозно розглядає кандидатуру українського форварда як підсилення атаки.

Ключем до цього переходу є доля нинішнього нападника партенопейців — Лоренцо Лукки. Наразі неаполітанський клуб веде активні переговори з лісабонською Бенфікою щодо оренди італійця. Ді Марціо зазначає, що динаміка цих переговорів є позитивною, і сторони близькі до згоди.

Якщо Лукка звільнить місце у складі, Наполі буде готовий миттєво звернутися до варіанту з Довбиком. Йдеться про оренду українського нападника.

Що важливо, кандидатура Артема не викликає сумнівів у керівництва. Повідомляється, що стиль гри українця дуже імпонує як спортивному директору клубу Джованні Манні, так і головному тренеру Антоніо Конте, який відомий своєю любов'ю до потужних та фактурних форвардів.

Нагадаємо, нещодавно, Артем повністю відновився від мʼязової травми та вже встиг повернутися у склад Роми.