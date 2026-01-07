Італія

"Россонері" уже зробили пропозицію та налаштований зберегти француза.

Мілан продовжує переговори з основним воротарем команди Майком Меньяном щодо нового контракту. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуб уже передав 30-річному французу офіційну пропозицію про продовження співпраці.

Чинний контракт Меньяна з Міланом спливає в червні 2026 року, однак керівництво "россонері" наполягає на його пролонгації та з оптимізмом очікує позитивної відповіді.

Остаточне рішення залишається за футболістом, який має надати свій фідбек найближчим часом.

Меньян виступає за Мілан із літа 2021 року, коли перейшов з Лілля за 13 мільйонів євро. У поточному сезоні голкіпер провів 20 матчів, пропустив 16 м’ячів і дев’ять разів зберіг свої ворота "сухими".