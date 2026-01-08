Італія

Гравець помітно прогресує останніми роками.

Угорський центральний півзахисник Ференцвароша Алекс Тот за останні кілька сезонів устиг дебютувати не лише в основній команді "фроді", а й у складі національної збірної власної країни.

І вже цієї зими на 20-річного виконавця може очікувати наступний крок у професійній кар’єрі — перехід до одного з провідних європейських чемпіонатів.

Принаймні для цього все необхідне намагається робити римський Лаціо, скаути якого спостерігали за гравцем у першій частині сезону й зрештою рекомендували його підписання клубу.

Перша пропозиція склала 10 млн євро, тоді як гравцю запропонували контракт до 2030 року.

На рахунку Тота в цьому сезоні два голи та п’ять асистів за 25 матчів.