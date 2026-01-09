Італія

Оборонець залишиться у римському клубі ще щонайменше на три сезони.

Лаціо офіційно оголосив про продовження контракту з універсальним захисником Адамом Марушичем.

Нова угода 33-річного чорногорського футболіста розрахована до 30 червня 2028 року та передбачає опцію продовження ще на один сезон — до літа 2029-го.

Марушич виступає за Лаціо з 2017 року й за цей час став одним із ключових та найбільш стабільних гравців команди.

Захисник, здатний закривати кілька позицій на флангах, провів за римлян 334 матчі у всіх турнірах, у яких забив 15 м’ячів та віддав 17 результативних передач. Це найвищий показник за кількістю ігор серед чинних гравців неаполітанської команди.