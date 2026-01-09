Оборонець залишиться у римському клубі ще щонайменше на три сезони.
Адам Марушич, ФК Лаціо
09 січня 2026, 20:55
Лаціо офіційно оголосив про продовження контракту з універсальним захисником Адамом Марушичем.
Нова угода 33-річного чорногорського футболіста розрахована до 30 червня 2028 року та передбачає опцію продовження ще на один сезон — до літа 2029-го.
Марушич виступає за Лаціо з 2017 року й за цей час став одним із ключових та найбільш стабільних гравців команди.
Захисник, здатний закривати кілька позицій на флангах, провів за римлян 334 матчі у всіх турнірах, у яких забив 15 м’ячів та віддав 17 результативних передач. Це найвищий показник за кількістю ігор серед чинних гравців неаполітанської команди.