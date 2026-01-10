Гравець нині перебуває на КАН-2025.
Булає Діа, Getty Images
10 січня 2026, 08:40
Сенегальський нападник римського Лаціо Булає Діа нині виступає в складі національної збірної на Кубку африканських націй-2025, а тим часом може вирішитись доля його клубного майбутнього.
Контракт 29-річного виконавця належить Салернітані, і від літа 2024 року він виступає за "орлів" на правах оренди.
Термін дії угоди завершується за пів року, проте вже зараз у столичному клубі впевнені, що повноцінний трансфер оформлювати не будуть.
А після 13 матчів (805 хвилин) з одним голом у поточному сезоні керівники Лаціо впевнені, що варто домовитись із клубом зі Салерно про дострокове припинення оренди.