Новачок Мілана отримав частковий перелом пальця ноги.
Ніклас Фюллькруг, Getty Images
13 січня 2026, 23:00
Форвард Мілана Ніклас Фюллькруг зазнав травми стопи та змушений взяти паузу у виступах, повідомляє Corriere della Sera.
За інформацією джерела, у німецького нападника діагностували частковий перелом пальця ноги. Очікується, що він пропустить щонайменше два тижні, після чого його стан переглядатимуть лікарі клубу.
Фюллькруг приєднався до Мілана наприкінці грудня на правах оренди з Вест Гема з опцією викупу. У 2026 році він встиг зіграти у трьох матчах Серії A, включно з поєдинками проти Кальярі, Дженоа та Фіорентини, однак результативними діями не відзначився.
Травма ускладнює кадрову ситуацію для головного тренера Мілана Массиміліано Аллегрі, який розраховував на Фюллькруга в атакувальних ротаціях команди. Клуб сподівається, що нападник зможе повернутися до гри наприкінці січня.