Італія

Новачок Мілана отримав частковий перелом пальця ноги.

Форвард Мілана Ніклас Фюллькруг зазнав травми стопи та змушений взяти паузу у виступах, повідомляє Corriere della Sera.

За інформацією джерела, у німецького нападника діагностували частковий перелом пальця ноги. Очікується, що він пропустить щонайменше два тижні, після чого його стан переглядатимуть лікарі клубу.

Фюллькруг приєднався до Мілана наприкінці грудня на правах оренди з Вест Гема з опцією викупу. У 2026 році він встиг зіграти у трьох матчах Серії A, включно з поєдинками проти Кальярі, Дженоа та Фіорентини, однак результативними діями не відзначився.

Травма ускладнює кадрову ситуацію для головного тренера Мілана Массиміліано Аллегрі, який розраховував на Фюллькруга в атакувальних ротаціях команди. Клуб сподівається, що нападник зможе повернутися до гри наприкінці січня.