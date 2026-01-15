Італія

Голи Орсоліні, Одгора та Кастро принесли три очки над Вероною.

Болонья здобула важливу перемогу над Вероною, перервавши семиігрову безпереможну серію, завдяки вражаючим ударам Ріккардо Орсоліні, Єнса Одгаарда та Сантьяго Кастро.

Верона відкрила рахунок після помилки захисника Болоньї Гіфта Орбана, який залишив м’яч для Антуана Бернеде. Однак гості швидко відігралися: Орсоліні, прорвавшись у штрафний майданчик суперника, потужно пробив лівою ногою у дальній верхній кут, а пізніше Одгор подвоїв перевагу після передачі Домінгеса. Кастро оформив третій гол після акробатичного відскоку м’яча, довівши рахунок до 3:1. Далі був автогол Фройлера, але це не допомогло господарям врятуватися.

Ця перемога стала першою для Болоньї у Серії А з листопада.

Верона — Болонья 2:3

Голи: Орбан, 13, Фройлер (аг), 72 - Орсоліні, 21, Одгор, 29, Кастро, 44

Верона: Монтіпо — Нуньєс (Слотсагер, 46), Нельссон, Валентіні — Ньясс, Сердар (Жоване, 53), -, Бернед, Брадарич — Орбан, Сарр (Москера, 82)

Болонья: Равалья — Гольм (Дзортеа, 80), Геггем, Вітік, Міранда — Фройлер, Побега (Моро, 65) — Орсоліні (Фаббіан, 90), Одгор (Фергюсон, 79), Домінгес — Кастро (Іммобіле, 65)

Попередження: Нуньєс — Вітік, Орсоліні