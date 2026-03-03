Італія

Мілан розглядає варіант із працевлаштуванням еквадорського захисника, який поки не зміг адаптуватися у складі "россонері".

Захисник Мілана Первіс Еступіньян найближчим часом може змінити клубну прописку. Керівництво італійського гранда незадоволене виступами еквадорця.

Як повідомляє журналіст Саша Тавольєрі, пріоритетним варіантом для гравця є оренда в Болонью. Цей шлях раніше успішно пройшли інші футболісти "россонері" — Алексіс Салемакерс, який після оренди став стабільним гравцем основи міланців, та Томмазо Побега, який наразі захищає кольори "фельсінеї".

Втім, Болонья — не єдиний претендент на захисника. Інтерес до Еступіньяна також виявляють клуби з іспанської Ла Ліги та англійської Прем'єр-ліги. Мілан готовий розглянути всі запити, щоб забезпечити гравцеві необхідну ігрову практику.

