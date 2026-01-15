Завершився перенесений матч 16 туру Серії А.
Getty Images
15 січня 2026, 23:50
Мілан здобув вольову перемогу над Комо (1:3)
Господарі на початку гри вийшли вперед. Кемпф з передачі Батуріна відкрив рахунок. Наприкінці першого тайму, россонері відновили паритет. Нкунку з пенальті зрівняв. У другому матчі зусиллями Рабьо Мілан забив два мʼячі та переміг — 1:3.
Комо — Мілан 1:3
Голи: Кемпф 10 – К. Нкунку 45+1 (пен.), Рабьо 55, 88
Комо: Бютез, ван дер Бремпт, Рамон, Кемпф (Дієго Карлос 46), А. Морено (Серхі Роберто 76), Перроне, Да Кунья (Какере 60), Войвода (Кюн 66), Пас, Батуріна (Родрігес 60), Дувікас
Мілан: Маньян, Габбія, Де Вінтер, Томорі, Салемакерс (Атекаме 86), Модрич (Яшарі 86), Фофана (Річчі 70), Рабіо, Бартезагі, Леау (Лофтус-Чік 70), К. Нкунку (Фюллькруг 63)
Попередження: Рамон 90+1