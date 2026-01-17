Італія

У продовженні 21 туру Серії А.

Наполі завдяки голу Лаботки вдома мінімально здолав Сассуоло (1:0)

Підопічні Конте відкрили рахунок у дебюті гри. Лоботка опинився першим на добиванні після удару Ельмаса. Словак зльоту гарматним пострілом відкрив мʼяч у сітку воріт, без шансів для голкіпера. Більше голів команди не забивали. У підсумку господарі перемагають та продовжують боротьбу за скудетто. Сассуоло залишається у середині турнірної таблиці

Наполі - Сассуоло 1:0

Гол: Лоботка 7

Наполі: Мілінкович-Савич, Беукема (Політано 57), Ррахмані (Буонджорно 67), Жезус, Ді Лоренцо, Лоботка, МакТоміней, Спінаццола, Вергара (Мадзоккі 62), Елмас (Ланг 57), Хойлунд

Сассуоло: Мурич, Валюкевич, Мухаремович, Ідзес, Дойг (В. Кулібалі 81), Ліпані (Моро 89), Матич, Вранкс (Іанноні 54), Фадера (Ск'єллеруп 81), Пінамонті (Хеддіра 89), Лорієнте

Попередження: Вранкс 53, Іанноні 84