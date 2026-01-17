У продовженні 21 туру Серії А.
Getty Images
17 січня 2026, 21:00
Наполі завдяки голу Лаботки вдома мінімально здолав Сассуоло (1:0)
Підопічні Конте відкрили рахунок у дебюті гри. Лоботка опинився першим на добиванні після удару Ельмаса. Словак зльоту гарматним пострілом відкрив мʼяч у сітку воріт, без шансів для голкіпера. Більше голів команди не забивали. У підсумку господарі перемагають та продовжують боротьбу за скудетто. Сассуоло залишається у середині турнірної таблиці
Наполі - Сассуоло 1:0
Гол: Лоботка 7
Наполі: Мілінкович-Савич, Беукема (Політано 57), Ррахмані (Буонджорно 67), Жезус, Ді Лоренцо, Лоботка, МакТоміней, Спінаццола, Вергара (Мадзоккі 62), Елмас (Ланг 57), Хойлунд
Сассуоло: Мурич, Валюкевич, Мухаремович, Ідзес, Дойг (В. Кулібалі 81), Ліпані (Моро 89), Матич, Вранкс (Іанноні 54), Фадера (Ск'єллеруп 81), Пінамонті (Хеддіра 89), Лорієнте
Попередження: Вранкс 53, Іанноні 84