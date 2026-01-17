Італія

У продовженні 21 туру серії А.

Ювентус, незважаючи на повну домінацію на полі, мінімально програв Кальярі (0:1).

Сардинці першим та єдиним ударом у площину воріт забили переможний мʼяч. На 65-й хвилині Гаетано зі штрафного зробив незручну подачу на Маццітеллі, але півзахисник витиснув із ситуації максимум. Лука в один дотик пробив у нижній кут без шансів для голкіпера.

Підопічні Спаллетті, незважаючи на шалені 20 ударів, так і не змогли бодай зрівняти рахунок. У підсумку Ювентус втрачає очки у боротьбі за топ-4, а Кальярі забезпечив комфортний відрив від зони вильоту.

Кальярі - Ювентус 1:0

Гол: Маццітеллі, 65

Кальярі: Капріле — Педру, Міна, Луперто — Палестра, Гаетано, Адопо, Маццітеллі, Оберт — Киличсой (Борреллі, 53), Еспозіто (Ідріссі, 64)

Ювентус: Перін — Калулу, Бремер, Келлі, Камб'язо (Тюрам, 80) — Локателлі (Опенда, 66), Копмейнерс — Маккенні (Консейсан, 80), Міретті (Жегрова, 66), Їлдиз — Девід (Аджич, 88)

Попередження: Їлдиз