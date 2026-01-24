До матчу з Кальярі господарі не програвали чотири матчі поспіль.
24 січня 2026, 20:55
В рамках 22-го туру італійської Серії А Фіорентина на Артеміо Франкі приймала Кальярі.
Рахунок у зустрічі відкрив талановитий нападник гостей Семіх Килисчой. Одразу по перерві, Марко Палестра подвоїв перевагу Кальярі, поставивши команду Ванолі у скрутне положення. Господарі поля зуміли відіграти один мʼяч зусиллями Марко Брешіанінні, але цього виявилося замало для бодай нічийного результату.
Фіорентина — Кальярі 1:2
Голи: Брешіаніні, 74 - Киличсой, 31, Палестра, 47
Фіорентина: де Хеа — Додо, Комуццо, Понграчич, Госенс (Брешіаніні, 59) — Мандрагора (Фаббіан, 46), Фаджолі, Ндур (Гаррісон, 59) — Соломон (Фортіні, 83), Пікколі, Гудмундссон
Кальярі: Капріле — Педру, Міна, Луперто — Палестра (Ідріссі, 80), Адопо, Гаетано, Маццітеллі (Праті, 80), Оберт (Дзаппа, 80) — Киличсой (Борреллі, 71), Еспозіто
Попередження: Понграчич, Комуццо — Капріле, Міна, Педру