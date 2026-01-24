Італія

Французький голкіпер дав зелене світло на підписання п'ятирічної угоди

Італійський Мілан успішно завершив переговори щодо продовження співпраці зі своїм основним воротарем Майком Меньяном. Сторони досягли повної усної домовленості щодо всіх деталей нового контракту.

За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, 29-річний француз та його представники погодилися на умови россонері. Нова угода буде розрахована на п'ять років і діятиме до червня 2031 року.

Керівництво Мілана суттєво покращило умови для одного зі своїх лідерів. Згідно з новим контрактом, зарплата Меньяна складатиметься з двох частин: 5 мільйонів євро на рік. +бонуси 2 мільйони євро у вигляді надбавок за досягнення певних цілей. Таким чином, сумарний річний дохід голкіпера може сягати 7 мільйонів євро.

Найближчим часом клуб розпочне формальні процедури з підготовки документів, після чого очікується офіційне підписання контракту та оголошення про угоду. Вболівальники Мілана нарешті зможуть видихнути, адже Меньян залишається ключовою фігурою в побудові гри команди. Завдяки СуперМайку россонері продовжують боротьбу за скудетто.