Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, який відбувся 24 січня 2026 року.

Мадридський Реал у матчі 21 туру іспанської Ла Ліги у гостях здобув впевнену перемогу над Вільярреалом (2:0).

Перемогу команді Альваро Арбело приніс нападник Кіліан Мбаппе, який оформив дуль, забив один із м'ячів з пенальті.

Завдяки цій перемозі Реал вийшов на перше місце в Ла Лізі, випереджаючи Барселону на два очки, але "блаугранас" мають гру в запасі. У Вільярреала 41 очко та четверте місце.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Вільярреал — Реал Мадрид у рамках 21-го туру іспанської Ла Ліги-2025/26:

Вільярреал — Реал Мадрид 0:2

Голи: Мбаппе, 47, 90+2 (пен).

Вільярреал: Вінісіус — Наварро, Фойт (Марін, 24), Вейга, Педраса — Б'юкенен (Пепе, 70), Парехо (Парті, 78), Гує, Молейро — Морено (Олувасеї, 70), Мікаутадзе (Перес, 78).

Реал Мадрид: Куртуа — Вальверде, Асенсіо, Гюйсен, Каррерас — Гюлер (Діас, 80), Камавінга, Беллінгем — Мастантуоно (Гарсія, 74), Мбаппе, Вінісіус.

Попередження: Фойт, Наварро — Мастантуоно.