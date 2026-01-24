Італія

22-річний бразильський нападник підписав контракт до 2031 року.

Наполі оголосив про перехід 22-річного нападника Жоване Насіменто з Верони. Бразилець підписав контракт до літа 2031 року та гратиме під 23-м номером.

У нинішньому сезоні Насіменто провів 23 матчі у всіх турнірах, забив три голи та віддав чотири результативні передачі. Універсальний форвард може грати як центрального нападника, так і на правому фланзі.

Перехід став повноцінним трансфером, а не орендою, і, за повідомленнями, його вартість становить близько 20 мільйонів євро з бонусами. Жоване пройшов медогляд у Мілані та вже може дебютувати в матчі проти Ювентуса 25 січня.

Президент клубу Ауреліо Де Лаурентис першим повідомив про трансфер у своєму акаунті X, після чого інформацію підтвердив і сам клуб.

Жоване приєднався до Верони влітку 2025 року з Корінтіанса як вільний агент і вже встиг справити враження у Серії А, забивши три голи та зробивши чотири асисти за 21 матч.

Наполі йде третім у Серії А, набравши 43 очки, і готується до важливої зустрічі з туринським клубом.