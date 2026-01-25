Сьогодні, 25 січня, київське Динамо проведе свій другий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.

Суперником для команди Ігоря Костюка буде косоварський Малішева. Матч розпочнеться о 16:00.

Онлайн трансляція матчу Динамо Київ — Малішева:

За підсумками першої частини сезону УПЛ Динамо посіло четверту сходинку.