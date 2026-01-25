До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 25 січня, розпочавшись о 16:00.
фото ФК Динамо Київ
25 січня 2026, 10:20
Сьогодні, 25 січня, київське Динамо проведе свій другий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.
Суперником для команди Ігоря Костюка буде косоварський Малішева. Матч розпочнеться о 16:00.
Онлайн трансляція матчу Динамо Київ — Малішева:
За підсумками першої частини сезону УПЛ Динамо посіло четверту сходинку.