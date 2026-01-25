Іспанія

Мадридці забили тричі та без проблем довели матч до перемоги.

Недільну програму 21-го туру чемпіонату Іспанії відкривав поєдинок між Атлетіко та Мальоркою. Повторити сенсаційний успіх минулого тижня проти Бетіса острів’янам не вдалося — команда Дієго Сімеоне здобула переконливу перемогу з рахунком 3:0.

Господарі відкрили рахунок у середині першого тайму. Після дальнього вкидання та серії рикошетів Маркос Льоренте завдав потужного удару з льоту з лінії штрафного, а Александер Серлот вдало зіграв на добиванні, опинившись у потрібному місці в потрібний час.

Атлетіко повністю контролював гру, але довгий час не міг подвоїти перевагу. Лише на екваторі другого тайму мадридцям допоміг автогол — Давід Лопес зрізав м’яч у власні ворота після навісу Льоренте. Незабаром Мальорка могла повернути інтригу, однак Мурікі змарнував, по суті, єдиний реальний шанс гостей, не зумівши переграти Облака.

Крапку в матчі поставив Тьяго Альмада, який вийшов на заміну Серлоту. Аргентинець наприкінці зустрічі забив ефектний третій м’яч, остаточно деморалізувавши суперника.

Атлетіко Мадрид — Мальорка 3:0

Голи: Серлот, 22, Лопес (аг), 75, Альмада, 87

Атлетіко Мадрид: Облак — Льоренте, Хіменес, Пубіль, Ганцко — Сімеоне (Коке, 79), Барріос, Кардосо (Ле Норман, 72), Баена (Гонсалес, 59) — Серлот (Альмада, 72), Альварес

Мальорка: Роман — Маффео, Лопес, Вальєнт, Мохіка — Санчес (Асано, 63), Маскарель, Кошта (Льябрес, 88), Дардер (Торре, 75) — Джозеф (Вірхілі, 63), Мурікі

Попередження: Хіменес — Лопес