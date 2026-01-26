Італія

Італієць відзначив гру свого підопічного.

Головний тренер туринського Ювентуса Лучано Спаллетті висловився після яскравої перемоги над Наполі (3:0) в рамках 22-го туру чемпіонату Італії. Його слова наводить DAZN.

«Усі перемоги важливі, всі матчі складні. Ця перемога важлива тому, що дає нам розуміння того, що ми щось робимо правильно, і що наші футболісти здатні грати у футбол топ-рівня.

Девід – сильний футболіст, і сьогодні він показав, що здатний не поступатися в боротьбі у штрафному майданчику, коли вільного простору мало. У таких ситуаціях ти або показуєш свій максимум, або мусиш бігти за м'ячем. Сьогодні Девід забив як форвард топ-класу.

Весь матч відбувався в одному ключі. Гра завжди була відкритою. Якщо ти не використовуєш певні моменти і не знімаєш заздалегідь усі питання, може статися щось несподіване. Але для мене найважливішим було те, що протягом усього матчу ми грали однаково, завжди намагалися пресингувати. Бремер чудово справлявся з Гойлунном віч-на-віч, ідеально його стримував.

Їлдиз – інопланетянин. Іноді він робить помилки, щоб перевірити, чи може він стати звичайним, але він не може. Кенан не може стати звичайним гравцем, він залишається інопланетянином», – заявив Спаллетті.