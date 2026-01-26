Італія

Мілан відігрався у другому таймі та набрав важливе очко на Олімпіко.

Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі прокоментував нічийний результат 1:1 на виїзді з Ромою в 22 турі Серії А.

"Ми добре провели перші 7-8 хвилин, але могли зіграти ще краще, – зазначив Аллегрі. – Потім Рома вийшла вперед, а ми пропустили кілька вертикальних пасів, у яких вони дуже сильні, і вони першими добиралися до других м’ячів. Меньян добре зіграв і втримав нас на плаву. Другий тайм був іншим: ми краще грали технічно, а Рома ослабла. Ми їдемо з хорошим результатом: 1:1 у Римі в цей момент сезону дуже важливо – заробили очко над Наполі та зберегли відстань у 4 очки від Роми".

Аллегрі відзначив, що перший тайм, коли Мілан страждав під пресингом суперника, не є критичною проблемою:

"Вони сильно тиснули, завжди є команда, яка тисне більше, а інша – менше. У другому таймі ми були агресивнішими. Проти такого пресингу потрібно грати довгими трикутниками, як ми краще зробили у другому таймі. Мали кілька моментів із наших випадів, але потрібно було бути більш організованими, а Габбію залишали сам на сам", – пояснив тренер.

За його словами, технічні помилки мали місце у першому таймі:

"Ми втратили чотири м’ячі на правому фланзі. У другому таймі мали сприятливі ситуації навіть після 1:0, коли здавалося, що легше зробити 2:0, ніж пропустити 1:1".

Аллегрі також оцінив внесок ключових гравців після замін:

"Леао та Нкунку набирали обертів, але мені потрібен був хтось із рішучістю у повітрі – Пулішич, який міг би завершити гру. Звичайно, щойно думаєш про одне, як відбувається щось інше. Всі четверо – важливі гравці".

Мілан відкрив рахунок завдяки Коні Де Вінтеру, а пенальті Лоренцо Пеллегріні зрівняв рахунок для Роми. Статистика матчу підтверджує перевагу господарів: 15 ударів проти 5 та xG 2,74 проти 0,35.

Після цього результату Мілан залишається на другому місці, відстаючи від Інтера на п’ять очок.