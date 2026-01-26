Гравець заявив про себе в Серії B.
Едоардо Мотта, Getty Images
26 січня 2026, 13:39
Італійський воротар Едоардо Мотта завершив підготовку до "дорослого" футболу в лавах академії туринського Ювентуса та встиг за цей час пройти оренди в Алессандрії, Монці та Реджані, куди зрештою перейшов на постійній основі влітку 2024 року.
Відтоді 21-річний виконавець устиг стати незмінним гравцем основного складу й нині допомагає команди вирішувати завдання в другому за силою дивізіоні країни.
Але прогрес Мотти настільки помітний, що римський Лаціо цієї зими поквапився забрати його до себе за 1 млн євро + 5% від наступного продажу.
Незабаром сторони мають завершити угоду, а гравець підпише контракт до 2030 року.
У цьому сезоні на рахунку Едоардо 21 матч, 31 пропущений м’яч та п’ять "сухих" поєдинків.