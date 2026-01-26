Ліга чемпіонів

Команда все ще може залишитись поза плей-оф.

Французький Монако у восьмому турі Ліги чемпіонів УЄФА зіграє домашній матч проти туринського Ювентуса.

І якщо "зебри" теоретично можуть зачепитись за місце у вісімці найкращих команд за підсумком цієї гри з наразі наявними 12 балами в активі, то "монегаски" з дев’ятьма очками все ще не гарантували собі продовження боротьби.

А тут ще й стало відомо, що Монако втратив двох гравців на позиції центральних захисників.

Ідеться про бельгійця Ваута Фаса та англійця Еріка Даєра, які послідовно отримали травми в матчі проти Гавра минулими вихідними в Лізі 1 (0:0), і наразі перебувають у процесі відновлення.

І оскільки Крістіан Мавісса також досі перебуває на лікарняному, то в Монако перед вирішальним матчем єврокубків залишився лише один центральний захисник — німець Тіло Керер.

Матч Монако — Ювентус відбудеться 28 січня, о 22:00.