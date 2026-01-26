Італія

Італієць відзначив гру своєї команди в захисті.

Головний тренер римської Роми Джан Пʼєро Гасперіні висловився після нічийного результату в матчі з Міланом (1:1). Його слова наводить DAZN.

«Коли Мілан веде в рахунку, він стає дуже небезпечним у контратаках, особливо з урахуванням свіжих сил в особі Пулішича та Фюлькруга. Проте, якби ми програли цей матч, то це був би реально важкий удар. Якби ми вийшли вперед, ми мали б чудовий шанс на перемогу.

Рома зустрічалася з командою, яка посідає друге місце в Серії А, і після цього матчу ми почуваємося сильнішими. Мілан славиться своїми контратаками, і нам варто віддати належне, адже вони мають таких чудових спринтерів, як Леан, Пулішич, Нкунку, навіть Рабьо. Вони завжди небезпечні, навіть коли здається, що ви домінуєте. Ми багато разів бачили, як Мілан був на межі поразки, а потім здобував перемогу.

Моя оборона цього сезону просто неймовірна, і те, що ми так мало дозволили Мілану сьогодні — це завдяки нашим зусиллям та рішучості», – сказав Гасперіні.