Це повернення на Альянц Стедіум Антоніо Конте запам'ятає надовго.
Ювентус — Наполі, Getty Images
25 січня 2026, 20:59
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Ювентус — Наполі 3:0
Голи: Девід, 22, Їлдиз, 77, Костич, 86
Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Бремер, Келлі, Камб’язо (Костич, 60) — К. Тюрам, Локателлі (Копмейнерс, 87) — Консейсан (Кабаль, 60), Маккенні, Їлдиз (Гатті, 87) — Девід (Міретті, 76).
Наполі:
Мерет — Ді Лоренцо, Буонджорно, Жезус — Гутьєррес (Беукема, 74), Лоботка, Мактоміней, Спінаццола — Вергара (Лукаку, 79), Гойлунн, Ельмас (Джоване, 69).
Попередження: Їлдиз — Жезус