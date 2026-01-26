Іспанія

Український голкіпер не бачить перспектив стати основним у мадридському клубі.

Голкіпер Реала Андрій Лунін ухвалив рішення залишити мадридський клуб після завершення поточного сезону. Про це повідомляє El Nacional.

26-річний українець розчарований обмеженою кількістю ігрового часу та не бачить реальних перспектив стати основним воротарем команди. Навіть зміни на тренерському містку — відхід Хабі Алонсо та призначення Альваро Арбелоа — не вплинули на його позицію в клубі. За інформацією джерела, Лунін уже поінформував керівництво вершкових про намір змінити команду.

У поточному сезоні Андрій Лунін провів лише три офіційні матчі у складі Реала: один у Лізі чемпіонів та два в Кубку Іспанії. Вирішальним моментом стала гра проти Альбасете, де українець отримав шанс проявити себе, але матч склався для нього невдало. Після несподіваного вильоту Реала з Кубка Іспанії Лунін зазнав серйозної критики з боку вболівальників та медіа.

Нагадаємо, контракт Луніна з Реалом розрахований до 30 червня 2030 року, а Transfermarkt оцінює його вартість у 15 млн євро.