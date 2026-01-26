Італія

Але рахунок на табло розгромний.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте висловився після поразки від туринського Ювентуса (0:3) в рамках 22-го туру італійської Серії А. Його слова наводить Sky Sport Italia.

«Гра була рівною до рахунку 0:1, після другого голу вони грали відкрито. Вітаю їх, але й свою команду. Я не можу звинувачувати цих хлопців, вони віддали всі сили. Іноді ви просто викладаєтеся повністю, але цього буває недостатньо. Не варто плакати. Нехай хтось зневіряється, якщо хоче. Ми боротимемося з усіх сил.

Залишилося шістнадцять матчів, безліч цілей. Ми тут, щоб постаратися зробити все, що в наших силах. Ми говоримо про серйозно налаштованих гравців, які повністю викладаються. Вони висувають вимоги до своєї гри, тому що граючи кожні три дні без тренувань, хтось неминуче отримає травму. Цей рік видався неймовірним, і краще посміхнутися», – сказав Конте.