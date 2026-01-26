Італія

Тренер попереджає, що відновлення команди затягнеться.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте попереджає, що клуб ще не вийшов із складного періоду через численні травми, і ситуація триватиме ще кілька тижнів. Після недільної поразки від Ювентуса з рахунком 3:0, Конте звернувся до гравців і вболівальників.

"Навіть ті, хто мав повернутися, уповільнили своє відновлення. Це складно. Я сказав хлопцям, що ніхто не має права здаватися. Човен у морі під час шторму, але ніхто не виходить. Шторм не закінчився, і це не станеться найближчим часом", — заявив Конте на післяматчевій прес-конференції.

Через травми Наполі був змушений вирушити на матч проти Ювентуса без десяти гравців основного складу, серед яких Кевін Де Брюйне, Давід Нерес, Амір Рахмані, Біллі Гілмор, Маттео Політано, Френк Замбо Ангісса та Ваня Мілінкович-Савіч.

Конте підкреслив, що команда повинна зберігати віру та ентузіазм:



"Ми повинні бути єдиними, компактними, підтримувати одне одного і черпати позитивну енергію, перш за все ззовні. Атмосфера має надавати хлопцям підтримку; надто легко бути вболівальником лише тоді, коли все йде добре".

Конте пояснив, що підготовка до європейського поєдинку включатиме відновлення гравців, роботу з психологічним станом команди та відеоаналіз суперника.

"Є матч Ліги чемпіонів, є Кубок Італії. Це не закінчується завтра. Нам потрібна надзвичайна ситуація, і ми маємо з нею впоратися разом", — резюмував Конте.

Свій наступний матч Наполі проведе 28 січня проти Челсі в рамках Ліги Чемпіонів.