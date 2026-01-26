Італія

Туринський клуб переглядає трансферні плани після невдалої спроби підписати Юссефа Ен-Несірі.

Ювентус змінив фокус на трансферному ринку після того, як не зміг домовитися про перехід форварда Фенербахче Юссефа Ен-Несірі.

Раніше спортивний директор туринців Джорджо К’єлліні офіційно підтвердив завершення переговорів щодо марокканського нападника. Причиною стало небажання футболіста переходити до італійського клубу на умовах оренди.

За інформацією la Gazzetta dello Sport, у фінальні дні зимового трансферного вікна Ювентус повернувся до альтернативних кандидатур для посилення атаки. Клуб відновив контакти з півзахисником Ліверпуля Федеріко К’єзою, а також нападником Манчестер Юнайтед Джошуа Зіркзее.

Очікується, що туринці спробують скористатися ситуацією з ігровою практикою обох футболістів, аби знайти оптимальний варіант підсилення лінії нападу до завершення трансферного періоду.