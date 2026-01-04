Гравець лише раз з’явився на полі в цьому сезоні.
Лука Маріануччі, Getty Images
04 січня 2026, 09:00
Італійський центральний захисник Лука Маріануччі в минулорічне літнє трансферне вікно пішов на підвищення у вигляді трансферу з Емполі до складу чинного чемпіона країни, Наполі.
Однак навряд чи досвід у новому клубі 21-річному виконавцю треба сприймати позитивно.
Лише одного разу Антоніо Конте залучив гравця до матчу проти Мілана (1:2), на чому його ігрова кар’єра в Неаполі й зупинилась.
А вже цієї зими Маріануччі перебуває за крок від оренди до Кремонезе до завершення поточної кампанії.
Середняк Серії A повністю покриватиме зарплатню футболіста, але права на викуп не отримає.
Офіційне оголошення про трансфер очікується посеред наступного тижня.