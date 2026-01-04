Італія

Гравець лише раз з’явився на полі в цьому сезоні.

Італійський центральний захисник Лука Маріануччі в минулорічне літнє трансферне вікно пішов на підвищення у вигляді трансферу з Емполі до складу чинного чемпіона країни, Наполі.

Однак навряд чи досвід у новому клубі 21-річному виконавцю треба сприймати позитивно.

Лише одного разу Антоніо Конте залучив гравця до матчу проти Мілана (1:2), на чому його ігрова кар’єра в Неаполі й зупинилась.

А вже цієї зими Маріануччі перебуває за крок від оренди до Кремонезе до завершення поточної кампанії.

Середняк Серії A повністю покриватиме зарплатню футболіста, але права на викуп не отримає.

Офіційне оголошення про трансфер очікується посеред наступного тижня.