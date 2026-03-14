Трансфер захисника Баварії може ускладнитися через високу ціну та зарплату гравця.

Мілан розглядає можливість підсилення оборони влітку та звернув увагу на центрального захисника Баварії Кім Мін Дже.

Як повідомляє Calciomercato.com, кандидатуру південнокорейського футболіста підтримує головний тренер команди Массіміліано Аллегрі.

Італійський фахівець хотів би бачити у складі міланців висококласного центрального оборонця, а Кім Мін Дже входить до числа пріоритетних варіантів. Захисник добре знайомий із Серією А, адже раніше виступав за Наполі та став одним із ключових гравців команди у сезоні, коли клуб виграв Скудетто.

Після успішного періоду в Італії футболіст перейшов до Баварії, однак у Німеччині йому не вдалося стабільно закріпитися в основному складі. За інформацією джерела, захисник може розглядати варіант повернення до Серії А, щоб отримати більше ігрової практики.

Втім, потенційний трансфер виглядає непростим. Баварія хоче отримати за гравця понад 30 мільйонів євро, що може стати серйозною перешкодою для Мілана.

Ще одним фактором є висока зарплата футболіста. У Мюнхені Кім Мін Дже заробляє близько 12 мільйонів євро на сезон. У Мілані розраховують переконати гравця погодитися на значно менший оклад — приблизно 7 мільйонів євро.

Подальший розвиток переговорів залежатиме як від позиції Баварії, так і від готовності самого Кім Мін Дже повернутися до чемпіонату Італії, щоб перезапустити свою кар’єру.