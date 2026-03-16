Інтер сподівається на повернення півзахисника до матчу з Ромою.
Генріх Мхітарян, getty images
16 березня 2026, 15:28
Півзахисник Інтер Генріх Мхітарян отримав м’язову травму після матчу чемпіонату Італії проти Аталанта.
Як повідомляє пресслужба міланського клубу, вранці 37-річний футболіст пройшов медичне обстеження.
У Мхітаряна діагностовано ушкодження двоголового м’яза стегна лівої ноги. У найближчі дні стан вірменського півзахисника буде повторно оцінено медичним штабом нерадзуррі.
Зазначається, що футболіст пропустить найближчий матч проти Фіорентина, однак у Інтер розраховують на його повернення до гри з Рома після міжнародної паузи.