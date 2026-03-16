Італія

Інтер сподівається на повернення півзахисника до матчу з Ромою.

Півзахисник Інтер Генріх Мхітарян отримав м’язову травму після матчу чемпіонату Італії проти Аталанта.

Як повідомляє пресслужба міланського клубу, вранці 37-річний футболіст пройшов медичне обстеження.

У Мхітаряна діагностовано ушкодження двоголового м’яза стегна лівої ноги. У найближчі дні стан вірменського півзахисника буде повторно оцінено медичним штабом нерадзуррі.

Зазначається, що футболіст пропустить найближчий матч проти Фіорентина, однак у Інтер розраховують на його повернення до гри з Рома після міжнародної паузи.