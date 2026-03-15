Український півзахисник достроково покинув поле через забій ноги, однак уникнув серйозного ушкодження і розраховує зіграти в найближчому поєдинку.

Півзахисник італійського Дженоа Руслан Маліновський прокоментував своє пошкодження, яке він отримав у переможному матчі чемпіонату Італії проти Верони (2:0).

Прикрий епізод стався у середині другого тайму. У боротьбі за м'яч у центрі поля з нападником суперника Кіраном Бауї українець отримав болючий забій правої ноги. Медичний штаб надав гравцеві допомогу, проте згодом головний тренер команди Де Россі вирішив поберегти Руслана та замінив його.

Зважаючи на стурбованість фанатів, Маліновський оперативно вийшов на зв'язок у соцмережах. На своїй сторінці в Instagram він заспокоїв українських уболівальників та запевнив, що травма виявилася несерйозною:

"Все добре, був сильний удар. На наступний матч буду готовий", — написав футболіст.

Отже, очікується, що Руслан зможе вийти на поле вже в наступному турі. Свій найближчий поєдинок Дженоа проведе вдома проти Удінезе. Ця зустріч запланована на 20 березня.