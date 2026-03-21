Туринці розглядають варіант із безкоштовним трансфером захисника Реала Мадрид.

Ювентус зробив запит щодо можливості підписання центрального захисника Реал Мадрид Антоніо Рюдігера влітку цього року. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, туринський клуб розглядає варіант із переходом 33-річного німця на правах вільного агента.

Майбутнє футболіста в Реалі Мадрид наразі залишається невизначеним: з одного боку, з’являються чутки про можливий відхід через вік і проблеми з фізичною формою, з іншого — не виключається продовження контракту після того, як він знову став важливою частиною оборони команди.

Головний тренер Ювентуса Лучано Спаллетті добре знайомий із Рюдігером за спільною роботою в Ромі та зацікавлений у тому, щоб досвідчений центрбек очолив захисну лінію команди в наступному сезоні.

Окрім Ювентуса, на гравця також претендують клуби із Саудівської Аравії та дві команди англійської Прем’єр-ліги, які готові включитися в боротьбу за нього у разі відходу з мадридського клубу.