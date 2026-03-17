Нова угода з 22-річним італійцем розрахована до літа 2030 року.

Півзахисник Аталанти Лоренцо Бернасконі поставив свій підпис під новим контрактом з італійським клубом. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, сторони домовилися між собою та підписали нову угоду, яка розрахована до літа 2030 року.

Нинішнього сезону, який став для 22-річного італійця першим в основній команді, він провів 31 матч, у яких віддав три гольові передачі.

Після 29 турів Аталанта набрала 47 очок і посідає сьоме місце у Серії А. Свій найближчий матч "бергамаски" проведуть проти Баварії у Лізі чемпіонів – гра запланована на завтра, 18 березня. У першій грі італійці розгромно поступилися з рахунком 1:6.