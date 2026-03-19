Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 18 березня 2026 року.

Баварія Мюнхен здобула розгромну перемогу у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліга чемпіонів УЄФА сезону 2025/26 над італійською Аталанта.

Зустріч, що пройшла на Альянц Арена, завершилася з рахунком 4:1 на користь мюнхенців.

Дубль у складі Баварії оформив Гаррі Кейн, ще по одному м’ячу забили Леннарт Карль та Луїс Діас. Єдиний гол для Аталанти наприкінці зустрічі поклав Лазар Самарджич.

Баварія впевнено пройшла у чвертьфінал Ліги чемпіонів, вигравши протистояння з Аталантою з рахунком 10:2 за сумою двох матчів. У 1/4 фіналу мюнхенці зустрінуться з мадридським Реалом.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Баварія — Аталанта у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Баварія - Аталанта 4:1 (перший матч — 6:1)

Голи: Кейн, 25 (пен), 54, Карл, 56, Діас, 70 - Самарджич, 86

Баварія: Урбіг — Станішич, Мін Дже, Та, Бішоф (Джексон, 72) — Горецка, Павлович (Офлі, 56) — Карл, Геррейру (Іто, 83), Діас — Кейн (Гнабрі, 72)

Аталанта: Спортьєлло — Коссуну, Гін, Скальвіні (Аханор, 83) — Белланова, Пашалич, Едерсон (Самарджич, 57), Бернасконі — Де Кетеларе (де Рон, 57), Сулемана (Распадорі, 71) — Скамакка (Крстович, 71)