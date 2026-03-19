Ліга чемпіонів

Аталанта лише один раз забила у матчі-відповіді, підсумок двоматчевого протистояння — 10:2.

На Альянц Арені Баварія приймала Аталанту в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліга чемпіонів УЄФА сезону 2025/26. Після домашнього розгрому 1:6 відіграти такий гандикап було практично неможливо, і вже на старті мюнхенці створили кілька небезпечних моментів, зокрема Геррейру міг виходити сам на сам, але удар не вдався.

Надалі Аталанта намагалася відповідати, Павловіч пробив потужно з-за меж штрафного – на висоті був Спортьєлло. Проте перевага Баварії була очевидною: до середини тайму гості лише двічі перетинали центр поля.

На ініціативу господарів стався і пенальті: Харрі Кейн пробив у руку супернику, спочатку не реалізувавши удар, але після повторного пробиття не схибив і відкрив рахунок для Баварії.

У другому таймі Кейн оформив дубль, забивши м’яч між двох захисників у дальній кут, довівши свій доробок у Лізі чемпіонів до 50 голів за 66 матчів – лише Ерлінг Холанд (49 матчів) та Рууд ван Ністелрой (62 матчі) досягали такого показника швидше.

Італійці пропустили втретє вже за дві хвилини: Луїс Діас віддав пас на Карла, який без проблем забив під дальню стійку. На 60-й хвилині гості просили пенальті за гру рукою Кіма, але суддя проігнорував VAR. Потім Діас оформив ще один результативний удар. Наприкінці зустрічі Самарджіч забив гол престижу, замкнувши навіс у воротарський.

Підсумок двоматчевого протистояння – 10:2 на користь Баварії, яка у чвертьфіналі Ліги чемпіонів зустрінеться з мадридським Реал Мадрид, який напередодні обіграв Манчестер Сіті.

Баварія - Аталанта 4:1 (перший матч — 6:1)

Голи: Кейн, 25 (пен), 54, Карл, 56, Діас, 70 - Самарджич, 86

Баварія: Урбіг — Станішич, Мін Дже, Та, Бішоф (Джексон, 72) — Горецка, Павлович (Офлі, 56) — Карл, Геррейру (Іто, 83), Діас — Кейн (Гнабрі, 72)

Аталанта: Спортьєлло — Коссуну, Гін, Скальвіні (Аханор, 83) — Белланова, Пашалич, Едерсон (Самарджич, 57), Бернасконі — Де Кетеларе (де Рон, 57), Сулемана (Распадорі, 71) — Скамакка (Крстович, 71)