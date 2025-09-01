Італія

Муса таки переїжджає в Бергамо.

Італійська Аталанта оформила перехід півзахисника Юнуса Муса з Мілана. Про це повідомляє офіційний сайт "богині".

Зазначається, що мова йде про річну оренду з можливістю викупу по завершенню поточного сезону. Загальна сума угоди, що включає комісію за оренду та потенційне майбутнє придбання, становить 25 млн. євро.

"Родина Перкассі, родина Пальюка та весь футбольний клуб Аталанта щиро вітають Юнуса, бажаючи йому всіляких успіхів, — як особистих так й командних у футболці Аталанти", — йдеться в заяві італійського клубу.

Юнус Муса перейшов в Мілан з Валенсії влітку 2023-го року за 21 млн. євро. Загалом у футболці "россонері" 22-річний американець відіграв 82 матчі та віддав 5 результативних передач.