Італія не грала на чемпіонаті світу з 2014 року.

Головний тренер збірної Італії Дженнаро Гаттузо висловився напередодні стикового матчу відбору чемпіонату світу з Північною Ірландією.

"Нам потрібно зберігати спокій. Наведу приклад матчу проти Норвегії на Сан-Сіро. Перший тайм ми провели добре, але за перших важких моментів розслабилися. Нам потрібно уникати таких ситуацій, і я працюю над цим останні місяці. У матчах можуть траплятися інциденти, треба вміти рухатися далі та забувати про минуле.

Необхідний спокій. Я не можу уявити, що до четверга вантажитиму їх постійними повідомленнями та 10 відеоконференціями на день. Нам потрібно підійти до матчу, знаючи, що ми маємо робити.

У нас є гравці, які вигравали трофеї, чемпіонські титули, доходили до фіналу Ліги чемпіонів та вигравали чемпіонат Європи», – сказав Гаттузо