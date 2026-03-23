Італійський клуб не продав свого ключового хавбека до Лідса узимку.

Комо відмовився продавати півзахисника Мартина Батурину в Лідс Юнайтед під час зимового трансферного вікна. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, англійський клуб пропонував за 23-річного хорвата 30 мільйонів євро, однак ця пропозиція була відхилена. У Комо вважають футболіста недоторканним і не планують розлучатися з ним найближчим часом.

Батурина є ключовою фігурою у проєкті головного тренера Сеска Фабрегаса та відіграє важливу роль у побудові команди. Клуб розраховує на подальший прогрес гравця та його внесок у результати.

Хорват перебрався до Комо влітку 2025 року з Динамо Загреб. У поточному сезоні він провів 25 матчів у всіх турнірах, відзначившись 7 голами та 4 результативними передачами.